Рианна, Николь Кидман, Леди Гага: какие образы звезды выбрали для «Оскара 2023»РианнакидманбланшетткарагагаФлоренс ПьюВанесса Хадженсхадсон12 марта 2023 года в театре «Долби» в Лос-Анджелесе состоялось вручение 95-й церемонии премии «Оскар».