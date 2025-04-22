Шейка матки есть только у биологической женщины. От Кира Стармера хотят услышать ответ

Женщины ждут Это Рози Даффилд - бывший член парламента от Лейбористской партии, в свое время была отстранена от должности сэром Киром Стармером за определенное высказывание, соответствующее как истине, так и здравому смыслу.
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