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Всё о женщинах

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Шейка матки есть только у биологической женщины. От Кира Стармера хотят услышать ответ

Шейка матки есть только у биологической женщины. От Кира Стармера хотят услышать ответ

Женщины ждут Это Рози Даффилд - бывший член парламента от Лейбористской партии, в свое время была отстранена от должности сэром Киром Стармером за определенное высказывание, соответствующее как истине, так и здравому смыслу.

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