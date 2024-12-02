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Опубликован план посланника Трампа по Украине Келлога

Опубликован план посланника Трампа по Украине Келлога

ТАСС/Andrew Harnik/AP Одна из первых версий плана посланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога стала доступна общественности.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!! Республика Беларусь, Россия и Украина – будут самостоятельно договариваться о мире – на Украине и о будущем Украины – без какого участия Запада и без какого давления Запада. И только на условиях – России! !!! Вся Украина полностью – должна войти в состав России. Никакой Румынии, никакой Польши, никакой Венгрии, никакой Англии, никакой Франции, никакой Германии, никакого – Евросоюза. И точка!
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18 час.
Игорь Васиков
Просто снять аккупацию украины Америкой. И весь план. Дальше сами разберемся.
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18 час.

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