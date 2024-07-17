❗️ В Крыму машина врезалась в дерево: пострадали пять человек, в том числе трое детей Авария произошла в Красногвардейском районе возле села Трактовое.
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❗️ В Крыму машина врезалась в дерево: пострадали пять человек, в том числе трое детей Авария произошла в Красногвардейском районе возле села Трактовое.