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«Надежды уже нет. Не мучайте его, дайте человеку уйти достойно»: врачи настоятельно советуют семье Тиграна Кеосаяна принять сложное решение

«Надежды уже нет. Не мучайте его, дайте человеку уйти достойно»: врачи настоятельно советуют семье Тиграна Кеосаяна принять сложное решение

Интересная жизнь с Vera Star На протяжении многих месяцев Тигран Кеосаян пребывает в глубокой коме — состоянии, в котором жизнь человека поддерживается лишь благодаря медицинским аппаратам, а его существование балансирует на самой грани между жизнью и смертью.

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Комментарии
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Елена Верия
Маргарита, не отключайте! Держитесь! говорите с ним, зовите к себе.... Тигран, возвращайся!!!!
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59 мин.
Алексей Смирнов
Ему 60, Вы же знаете статистику, это уже предельный возраст для половины, как минимум, мужчин в нашей стране. Я никого не тороплю на тот свет, но согласитесь, когда долгое время мозг человека не проявляет активности. человека признают мёртвым. И сколь мы не не восклицали бы: &quot;ах. он мог бы ещё пожить!&quot;, этого не изменишь. Кстати. мне 50 и моё время уже не за горами.
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57 мин.
Екатерина долгополова
наказание за измену и уход от первой жены
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11 мин.
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