«Надежды уже нет. Не мучайте его, дайте человеку уйти достойно»: врачи настоятельно советуют семье Тиграна Кеосаяна принять сложное решение

Алексей Смирнов

Ему 60, Вы же знаете статистику, это уже предельный возраст для половины, как минимум, мужчин в нашей стране. Я никого не тороплю на тот свет, но согласитесь, когда долгое время мозг человека не проявляет активности. человека признают мёртвым. И сколь мы не не восклицали бы: "ах. он мог бы ещё пожить!", этого не изменишь. Кстати. мне 50 и моё время уже не за горами.