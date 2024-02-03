Новый удар по Черноморскому флоту. Не известна судьба 40 моряков

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Царьград

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Комментарии
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ТО
Терехов Олег
Все настойчивее встает вопрос о взятии Николаева и Одессы. Ау Президент долго еще будем скромничать с &quot;партнерами&quot;. хватит играть в джентельменов! Я полагаю что на очереди подводные лодки или как?
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14 час.
Дмитрий Ковера
Наверное, перегородить выход из озера Донузлав, шириной меньше 400 метров боном, слишком трудно, или дорого. Боюсь кого-то дискредитировать, ненароком. Лучше промолчу.
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13 час.

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