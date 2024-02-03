Враг устроил расправу, о которой молчит Минобороны России: уничтожен боевой ракетный катер "Ивановец".
Новый удар по Черноморскому флоту. Не известна судьба 40 моряков
Комментарии
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ТО
Терехов Олег
Все настойчивее встает вопрос о взятии Николаева и Одессы. Ау Президент долго еще будем скромничать с "партнерами". хватит играть в джентельменов! Я полагаю что на очереди подводные лодки или как?
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14 час.
Дмитрий Ковера
Наверное, перегородить выход из озера Донузлав, шириной меньше 400 метров боном, слишком трудно, или дорого. Боюсь кого-то дискредитировать, ненароком. Лучше промолчу.
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13 час.
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