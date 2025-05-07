Врач Корольков: при стенозе коронарных артерий нужна срочная операция

Заболевания сердца по-прежнему остаются "лидерами" по числу летальных случаев во всем мире. Среди множества сердечно-сосудистых патологий есть такие, которые могут длительно и тихо развиваться, долгое время не беспокоя человека.
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