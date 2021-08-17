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Правительству России предстоит проанализировать, как чиновники получают подарки

Правительству России предстоит проанализировать, как чиновники получают подарки

В рамках национального плана Путина по борьбе с коррупцией правительству предстоит проанализировать практику ограничения получения чиновниками подарков, говорится в подписанном указе президента РФ на официальном интернет-портале правовой информации.

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