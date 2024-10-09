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Квартира, дом, дача

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5 роковых ошибок при пересадке комнатных растений, которые заведомо их погубят: не делайте так

5 роковых ошибок при пересадке комнатных растений, которые заведомо их погубят: не делайте так

Думаю многие, увидев название этой статьи ухмыльнутся и скажут: ну что уж тут можно не знать-то, всё ведь уже по триста раз рассказали? И, поверьте, прочитай я такое название несколько лет назад, размышлял бы также.

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