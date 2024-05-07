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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «ПСЖ» о вылете из ЛЧ: «Мы заслуживали большего. Иногда футбол несправедлив, нужно смириться с этим»

«Боруссия» прошла парижан в 1/2 финала, победив в обеих встречах со счетом 1:0. «Мы очень разочарованы результатом.

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