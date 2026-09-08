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«Ростех» показал на выставке в Египте систему ТКБ-1167 для автономной борьбы с дронами

«Ростех» показал на выставке в Египте систему ТКБ-1167 для автономной борьбы с дронами

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» представил систему противовоздушной обороны ТКБ-1167 на международной выставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте.

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