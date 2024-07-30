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Николь Кидман и её дочь Санди появились на вечеринке бренда Omega в Париже

Николь Кидман и её дочь Санди появились на вечеринке бренда Omega в Париже

Николь Кидман вышла в свет с 16-летней дочкой Санди Все отметили, что такое появление редкость, поскольку Кидман и её супруг Кит Урбан живут приватной жизнью, оберегая дочерей от излишнего внимания публики и прессы.

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