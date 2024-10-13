НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Городской голова Калуги отчитался, что тепло пришло почти во все дома

Городской голова Калуги отчитался, что тепло пришло почти во все дома

По заверению городского головы Дмитрия Денисова, тепло пришло почти во все дома города, и поручил завершить все работы в течение 2 днейПо заверению городского головы Дмитрия Денисова, тепло пришло почти во все дома города, и поручил завершить все работы в течение 2 дней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх