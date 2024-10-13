Городской голова Калуги отчитался, что тепло пришло почти во все дома

По заверению городского головы Дмитрия Денисова, тепло пришло почти во все дома города, и поручил завершить все работы в течение 2 днейПо заверению городского головы Дмитрия Денисова, тепло пришло почти во все дома города, и поручил завершить все работы в течение 2 дней.