Городской голова Калуги отчитался, что тепло пришло почти во все дома

По заверению городского головы Дмитрия Денисова, тепло пришло почти во все дома города, и поручил завершить все работы в течение 2 днейПо заверению городского головы Дмитрия Денисова, тепло пришло почти во все дома города, и поручил завершить все работы в течение 2 дней.
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