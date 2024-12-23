Астрахань продолжают убирать к новогодним праздникам

Пока горожане бегают за подарками, коммунальные работники проводят комплексную зачистку улиц. В выходные специалисты трудились в районе Таможенного моста: сотрудники «Чистого города» собирали случайный мусор, опавшую листву, наносной грунт.
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