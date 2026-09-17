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МОСИНФОРМ

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Сергунина: Четверть турпотока в Москву приходится на молодежь

Сергунина: Четверть турпотока в Москву приходится на молодежь

В Москве молодежный туризм занимает большую долю рынка, чем в среднем по миру: он обеспечивает четверть (26%) турпотока.

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