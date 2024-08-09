Объяснено, почему ключевая ставка ЦБ не работает в борьбе с инфляцией

Банк России в одиночку не справится с инфляцией в стране, так как набор доступных ему инструментов сейчас ограничен, заявил в интервью РИА «Новости» экономист, бывший министр финансов России (1997-1999 гг.
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