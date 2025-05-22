Не пытайтесь что-то украсть у русских: Путин поручил Генпрокуратуре собрать досье на вредителей

Западу придется ответить за нанесенный России ущерб Светлана Гомзикова Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Материал комментируют: Никита Мендкович В России будет вестись государственный мониторинг вреда, причиняемого стране иностранными государствами, организациями, а также действующими в их интересах физическими лицами.
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