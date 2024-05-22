📖 ЕГЭ и ОГЭ в Крыму проходят в штатном режиме Все меры безопасности на пунктах сдачи экзаменов в республике соблюдаются.
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📖 ЕГЭ и ОГЭ в Крыму проходят в штатном режиме Все меры безопасности на пунктах сдачи экзаменов в республике соблюдаются.