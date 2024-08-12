"Курская область будет освобождена". Бойцы "Ахмата" приступили к уничтожению техники ВСУ в регионе

Военнослужащие штурмовых подразделений © РИА Новости / Евгений БиятовВчера 2,7K прочитали Спецназ "Ахмат" перебросил беспилотники для борьбы с техникой ВСУ в Курской области и приступил к её уничтожению, рассказал корреспонденту РИА Новости боец подразделения с позывным "Псих".