Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 993 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Павлов
    Интересно, почему МТ его не блокирует? Или этот pekas сделал МТ "предложение, от которого невозможно отказаться"?БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ УД...
  • Сергей Николаевич
    Мне интересно кто этим мразям еще верит им встать на колени все равно что сходить в сортир.                          ...СТОЯЩИЕ НА КОЛЕНЯ...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    Включите мозги! Министр обороны не семи пядей во лбу, ну не может он владеть ВСЕМИ знаниями управления Вооруженными с...Погибли все: Унич...

"Курская область будет освобождена". Бойцы "Ахмата" приступили к уничтожению техники ВСУ в регионе

"Курская область будет освобождена". Бойцы "Ахмата" приступили к уничтожению техники ВСУ в регионе

Военнослужащие штурмовых подразделений © РИА Новости / Евгений БиятовВчера 2,7K прочитали Спецназ "Ахмат" перебросил беспилотники для борьбы с техникой ВСУ в Курской области и приступил к её уничтожению, рассказал корреспонденту РИА Новости боец подразделения с позывным "Псих".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх