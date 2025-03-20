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Назначена дата инаугурации Александра Лукашенко

Назначена дата инаугурации Александра Лукашенко

Стало известно, когда состоится церемония.Назначена дата инаугурации избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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