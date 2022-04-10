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Бомбически реально: КНДР подозревают в подготовке к ядерному испытанию

Бомбически реально: КНДР подозревают в подготовке к ядерному испытанию

В последние дни подзабытый СМИ Корейский полуостров вновь преподнес несколько тревожных новостей. Самой резонансной из них стало заявление чиновника Госдепа США о вероятной подготовке Пхеньяном к первому за последнюю пятилетку ядерному испытанию.

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