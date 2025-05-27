Медийные танцы на минном поле: как понимать угрозы Линдси Грэма и бездействиеТрампа

«Сенат США не будет терпеть игры Путина» — влиятельный республиканский сенатор Линдси Грэм, включенный в России в список «экстремистов и террористов», опубликовал свой «четкий сигнал Москве» в открытом письме на страницах издания The Wall Street Journal.
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