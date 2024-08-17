Минобороны: Экипаж танка ВС РФ обратил в бегство ВСУ, пройдя минное поле

В пресс-службе МО Российской Федерации проинформировали о том, что военнослужащий танкового подразделения Александр Полухин выдавил боевиков ВС Киева из расположенных в одном из находящихся на территории ведения СВО посёлков укреплений.
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