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Гражданочка

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«Детьми, домом и семьей я уже сыта по горло, хватит!» – говорит Владиславу жена

«Детьми, домом и семьей я уже сыта по горло, хватит!» – говорит Владиславу жена— Кира, да выключи ты наконец этот телефон! Десятый час! Ты дома или до сих пор в офисе?! Владислав сам не ожидал, что скажет это так резко.

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