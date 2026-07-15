«Детьми, домом и семьей я уже сыта по горло, хватит!» – говорит Владиславу жена— Кира, да выключи ты наконец этот телефон! Десятый час! Ты дома или до сих пор в офисе?! Владислав сам не ожидал, что скажет это так резко.