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В Калифорнии увеличилось число жертв пожаров

В Калифорнии увеличилось число жертв пожаров

По меньшей мере 24 человека погибли из-за мощных пожаров в Калифорнии. Об этом проинформировал телеканал ABC News со ссылкой на подсчет департамента судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес.

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Комментарии
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Сергей
-Алё, пожарная слушаить.. У Калифорнии пожар? И что, всё еще горит? А что вы от нас-то хотите? А, чтоб потушили..Ха-ха-ха. Да нет, я не над горем вашим смеюсь. тут мне анекдот рассказали…Что? Сгорела уже? Так какого чёрта вы нам звоните, отвлекаете от работы..
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9 час.

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