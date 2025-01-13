В Калифорнии увеличилось число жертв пожаров

Сергей

-Алё, пожарная слушаить.. У Калифорнии пожар? И что, всё еще горит? А что вы от нас-то хотите? А, чтоб потушили..Ха-ха-ха. Да нет, я не над горем вашим смеюсь. тут мне анекдот рассказали…Что? Сгорела уже? Так какого чёрта вы нам звоните, отвлекаете от работы..