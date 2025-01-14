Arm хочет в разы взвинтить цены для Apple, Qualcomm, Microsoft и думает о создании собственных чипов

Arm, поставщик технологий для компаний-производителей микросхем, разрабатывает долгосрочную стратегию по повышению цен на 300% и обсуждает возможность разработки собственных микросхем в целях конкуренции со своими крупнейшими клиентами, о чем пишет Reuters.
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