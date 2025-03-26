🥳 В Крыму 19 сентября будут отмечать День Государственного Совета республики Законопроект приняли депутаты Госсовета Крыма во втором чтении, передаёт корреспондент «Крым 24».
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🥳 В Крыму 19 сентября будут отмечать День Государственного Совета республики Законопроект приняли депутаты Госсовета Крыма во втором чтении, передаёт корреспондент «Крым 24».