Путин вручил орден Дружбы детскому омбудсмену Анне Кузнецовой

Президент России Владимир Путин наградил детского омбудсмена Анну Кузнецову орденом Дружбы. Ранее Кузнецова предложила выделять средства из федерального бюджета для оплаты работы нянь, присматривающих за детьми с ограниченными возможностями.
Президент России Владимир Путин наградил детского омбудсмена Анну Кузнецову орденом Дружбы. Ранее Кузнецова предложила выделять средства из федерального бюджета для оплаты работы нянь, присматривающих за детьми с ограниченными возможностями.
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