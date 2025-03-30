В Вологде двухлетняя девочка выпала из окна

В Вологде устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, девочка выпала из окна. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.
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