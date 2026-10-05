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Журнал «Профиль»

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Пожар произошел на французском атомном авианосце "Шарль де Голль"

Пожарная сигнализация сработала около 11:30 по местному времени (12:30 мск) в понедельник, 5 октября 2026 года, в техническом помещении площадью не более 10 кв.

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