Медведев: нормализация российско-американских отношений невозможна в сложившихся условиях

Последствия решений Байдена будут влиять на дипломатический диалог между странами ещё очень долго Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что нормализация российско-американских отношений, сложившихся во время срока Байдена, займет десятилетия.
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