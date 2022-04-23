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Стало известно об отправке британских специалистов по диверсиям подо Львов

Стало известно об отправке британских специалистов по диверсиям подо Львов

Специалисты по диверсиям, партизанской войне и переворотам из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS) отправлены подо Львов, сообщил «РИА Новости» источник в российских силовых структурах в субботу, 23 апреля.

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