Стало известно об отправке британских специалистов по диверсиям подо Львов

Специалисты по диверсиям, партизанской войне и переворотам из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS) отправлены подо Львов, сообщил «РИА Новости» источник в российских силовых структурах в субботу, 23 апреля.
Специалисты по диверсиям, партизанской войне и переворотам из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS) отправлены подо Львов, сообщил «РИА Новости» источник в российских силовых структурах в субботу, 23 апреля.
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