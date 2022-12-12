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«Пришел зимний шторм»: дороги Ленобласти утром 12 декабря очищают 200 единиц спецтехники

Процесс уборки Выборгского шоссе от грязи и сугробов засняли на видео. Выпавший в ночь на понедельник, 12 декабря, снег уже очищают коммунальные службы 47-го региона.

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