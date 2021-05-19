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Журавко: Америке придется арендовать ледокол, чтобы сдерживать Россию в Арктике

Журавко: Америке придется арендовать ледокол, чтобы сдерживать Россию в Арктике

Америка несет свою демократию в страны, обладающие богатыми запасами природных ресурсов, как правило при помощи авианосцев.

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Александр В Скориков
Не очень понятно, как и что янки собираются патрулировать в Арктике, даже будь у них десять атомоходов? Большая часть Арктики принадлежит России на основании международных договоров и любое вторжение в зону наших экономических интересов приведет к потоплению их посудин - только и всего. СМП является нашим национальным достоянием и никто без разрешения России по нему ходить не будет, а уж добыча ресурсов и ловля рыбы - оботрутся.

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