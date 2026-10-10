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Царьград

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Россия увеличила потребление мяса до 83 кг на душу населения в 2025

Россия увеличила потребление мяса до 83 кг на душу населения в 2025

В 2025 году в России потребление мяса достигло 83 кг на душу населения, что является рекордным уровнем с 1990 года.

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