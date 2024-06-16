Началось строительство первого в РФ центра полупроводников. В Великом Новгороде

Строительство первого в стране Центра полупроводникового материаловедения с замкнутым циклом микросборки стартовало в Великом НовгородеКак сообщает ТАСС, центр будет расположен на базе второй очереди площадки Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого — Инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника — Валдай».