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Началось строительство первого в РФ центра полупроводников. В Великом Новгороде

Началось строительство первого в РФ центра полупроводников. В Великом Новгороде

Строительство первого в стране Центра полупроводникового материаловедения с замкнутым циклом микросборки стартовало в Великом НовгородеКак сообщает ТАСС, центр будет расположен на базе второй очереди площадки Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого — Инновационного научно-технологического центра «Интеллектуальная электроника — Валдай».

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