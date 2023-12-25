Верховная рада получила проект закона о мобилизации

Постоянный представитель кабинета Министров Украины Тарас Мельничук в понедельник, 25 декабря, заявил, что правительство направило в Верховную раду законопроект, регулирующий вопросы мобилизации и прохождения военной службы, – сообщают украинские СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии