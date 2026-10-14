“The United States is sending several hundred Army soldiers to train and conduct exercises with local forces in Latin America as the Pentagon expands its campaign to combat drug trafficking in the region,” the New York Times reports.
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