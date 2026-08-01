iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Мозг рендерит пространство как нейросеть: не просто считывает информацию об объектах, а использует электрические импульсы для постоянного прогноза изменения реальности

Мозг рендерит пространство как нейросеть: не просто считывает информацию об объектах, а использует электрические импульсы для постоянного прогноза изменения реальности

Нейробиологи показали, что распространяющиеся по коре электрические импульсы работают аналогично большим языковым моделям, непрерывно предсказывая и достраивая картину физического мираУчёные из Института Солка (Salk Institute) определили, что нейронные волны в зрительной коре работают как вычислительный механизм, позволяющий мозгу конструировать внутренние представления трёхмерного внешнего мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии