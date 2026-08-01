Мозг рендерит пространство как нейросеть: не просто считывает информацию об объектах, а использует электрические импульсы для постоянного прогноза изменения реальности

Нейробиологи показали, что распространяющиеся по коре электрические импульсы работают аналогично большим языковым моделям, непрерывно предсказывая и достраивая картину физического мираУчёные из Института Солка (Salk Institute) определили, что нейронные волны в зрительной коре работают как вычислительный механизм, позволяющий мозгу конструировать внутренние представления трёхмерного внешнего мира.