❗️⚡️Над Киевом зафиксировано применение зенитных управляемых ракет MIM-104F PAC-3 MSE и MIM-104D комплексов "Patriot PAC-2/3" против наших ракет Х-47М2 "Кинжал", 3М22 "Циркон" и 9М723-1 "Искандер-М".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Над Киевом зафиксировано применение зенитных управляемых ракет MIM-104F PAC-3 MSE и MIM-104D комплексов "Patriot PAC-2/3" против наших ракет Х-47М2 "Кинжал", 3М22 "Циркон" и 9М723-1 "Искандер-М".