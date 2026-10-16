За сутки 16 октября севастопольские коммунальные предприятия доставили на полигон 632 тонны твердых коммунальных отходов, при этом губернатор Михаил Развожаев счел недостаточной уборку возле контейнерных площадок и поручил синхронизировать вывоз мусора с работой дворников.
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