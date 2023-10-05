В России предложили увеличить объём предупредительной информации о продуктах на упаковке

В Госдуме призвали вывести в отдельный блок предупредительную информацию на продуктах. С предложением выделить под это 50% площади розничной упаковки продуктов питания и напитков выступил депутат Султан Хамзаев.
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