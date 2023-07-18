В технологической гонке между гигантами индустрии границы, похоже, постоянно отодвигаются

В технологической гонке между гигантами отрасли кажется, что границы постоянно раздвигаются. После внедрения складных смартфонов Samsung и Google настала очередь Apple запатентовать концепцию складного телефона.
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