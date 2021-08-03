Кабмин направил регионам еще более 2,6 млрд рублей на проект "Чистый воздух"Свыше 2,6 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на мероприятия по снижению уровня загрязнения окружающей среды в рамках федерального проекта "Чистый воздух".