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Кабмин направил регионам еще более 2,6 млрд рублей на проект "Чистый воздух"

Кабмин направил регионам еще более 2,6 млрд рублей на проект "Чистый воздух"

Кабмин направил регионам еще более 2,6 млрд рублей на проект "Чистый воздух"Свыше 2,6 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на мероприятия по снижению уровня загрязнения окружающей среды в рамках федерального проекта "Чистый воздух".

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