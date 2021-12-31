Веселуха

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Кто нибудь замечал ,что нитки которыми скреплены новые носки куда крепче тех, из которых они сшиты?

Кто нибудь замечал ,что нитки которыми скреплены новые носки куда крепче тех, из которых они сшиты?

Идет ежик по пустыне, а навстречу ему верблюд. Ежик спрашивает: - Верблюд, а верблюд, у вас тут что, гололед? - Да нет, а что? - А чего тогда столько песку насыпали? В маршрутке едут два школьника, разговаривают: - У нас урока музыки не будет.

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