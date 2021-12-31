Кто нибудь замечал ,что нитки которыми скреплены новые носки куда крепче тех, из которых они сшиты?

Идет ежик по пустыне, а навстречу ему верблюд. Ежик спрашивает: - Верблюд, а верблюд, у вас тут что, гололед? - Да нет, а что? - А чего тогда столько песку насыпали? В маршрутке едут два школьника, разговаривают: - У нас урока музыки не будет.