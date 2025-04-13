Вечером гудят и ноют: 3 простых упражнения от фитнес-тренера, которые снизят нагрузку на ноги

К вечеру у многих ноги начинают уставать — болят, отекают и будто ноют. Такая проблема встречается, особенно если вы стали больше двигаться, решили активно сжигать лишние калории или просто увеличили нагрузку с приходом весны.
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