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Вечером гудят и ноют: 3 простых упражнения от фитнес-тренера, которые снизят нагрузку на ноги

Вечером гудят и ноют: 3 простых упражнения от фитнес-тренера, которые снизят нагрузку на ноги

К вечеру у многих ноги начинают уставать — болят, отекают и будто ноют. Такая проблема встречается, особенно если вы стали больше двигаться, решили активно сжигать лишние калории или просто увеличили нагрузку с приходом весны.

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