Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Кимовский» обнаружили крупный тайник с запрещёнными веществами в заброшенном доме в деревне Марьинка Куркинского муниципального округа.
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