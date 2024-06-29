Telegraph: британские министры призывают демократов «избавиться» от Байдена

Британские министры в частном порядке призывают представителей Демократической партии Соединенных Штатов «избавиться» от 81-летнего Джо Байдена, «быстро поменять» его на более молодого кандидата с большими шансами на победу против республиканца Дональда Трампа.
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