В СФ поступило представление о назначении Подносовой на должность главы ВС

В Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина о назначении зампреда ВС РФ Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ, об этом написал глава комитета Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии