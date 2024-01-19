Одна из авиакомпаний возобновит полеты в Израиль

Авиакомпания Ryanair объявила, что возобновит полеты в Израиль и обратно 1 февраля. По словам представителей компании, первоначально будет сокращенный график полетов с рейсами в/из Карлсруэ/Баден-Бадена, Марселя, Меммингена, Милана и Вены.
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